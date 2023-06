Am Samstag startet in der Saarlandhalle die Ausstellung „Körperwelten der Tiere“. Schirmherr ist Gunther von Hagen.

„Ein unverhüllter Blick auf das geheimnisvolle tierische Innenleben“. Mit diesen Worten beschreibt die Körperwelten der Tiere ihre Ausstellung der eigenen Internetseite. Zahlreiche tierische Exponate sind insofern präpariert, dass jeder Muskel, jeder Knochen, jede Sehne zu erkennen ist. Ausgestellt sind Tiere der verschiedensten Lebensräume auf der Erde. Das wohl größte Exponat ist die Elefantenkuh „Samba“ mit einem Körpermaß von sechs auch dreieinhalb Meter und einem Gewicht von 3,2 Tonne. Allein das Gehirn wiegt fünf Kilogramm. Es gibt aber auch die kleinesten Tiere als plastiniertes Exponat zu bestaunen, etwa Mäuse. Die Ausstellung „Körperwelten der Tiere“ gibt es bereits seit 2010, seitdem reist sie um die Welt. Startschuss war eine Gorillla-Spende eines deutschen Zoos an Gunther von Hagen und dessen Team.

Das Tagesticket für die Ausstellung kostet unter der Woche für Kinder zwischen sechs und 17 Jahre 12 Euro (14 Euro am Wochenende). Erwachsene müssen 17 Euro bezahlen (19 Euro am Wochenende), Familien 46 Euro (52 Euro am Wochenende).

Tickets und Informationen

koerperwelten-tiere.de