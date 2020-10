Mit dem Kreis Saarlouis wurde am Freitag, 16. Oktober, bereits der vierte von sechs saarländischen Landkreisen als Corona-Risikogebiet mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Bewohner ausgewiesen. Der Kreis Saarlouis erreichte am Freitag die Zahl 50,95. Unterhalb der Schwelle liegen jetzt nur noch der Saarpfalz-Kreis (Inzidenzwert am Freitag 40,2) und der Regionalverband Saarbrücken (38,3).

Wegen einer Corona-Infektion beim Personal hat die Stadt Saarbrücken am Freitag das Wertstoffzentrum St. Johann geschlossen. ghm