Das Saarbrücker Impfzentrum auf dem alten Messegelände wird am Freitag, 17. Dezember, wiedereröffnet. Damit geht es zweieinhalb Wochen früher an den Start als vorgesehen. Im Zweischichtbetrieb öffnet es ab diesem Tag montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr. Verimpft werden die Seren von Biontech und Moderna. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen. Begonnen wird mit 1000 Impfungen täglich; die Kapazität soll ausgebaut werden. Unter Volllast sollen hier täglich bis zu 1600 Corona-Schutzimpfungen möglich sein.

Im Gegensatz zu den Impfzentren in Neunkirchen und Saarlouis, die ebenfalls wieder in Betrieb sind, war das Saarbrücker Impfzentrum nach seiner Schließung Mitte Oktober komplett demontiert worden. In etwas kleinerer Form als zuvor ist die Einrichtung mit nun 25 Impfkabinen im ehemaligen Eingangsgebäude des Messegeländes sowie in der Messehalle 1 ansässig,