Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem am Saargemünder Hospital Robert-Pax bereits seit Januar ein Impfzentrum für den Osten des französischen Départements Moselle in Betrieb ist, nimmt am Freitag, 26. Februar, auch in Bitsch eine derartige Einrichtung ihren Dienst auf.

Nachdem am Saargemünder Hospital Robert-Pax bereits seit Januar ein Impfzentrum für den Osten des französischen Départements Moselle in Betrieb ist, nimmt übermorgen,