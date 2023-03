Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Prozess gegen den 46-jährigen Angeklagten aus Homburg, der am 18. Dezember 2019 im Café Dolce in der Homburger Talstraße eine Brand gelegt haben soll (wir berichteten zuletzt am Freitag), sagten am Montag – dritter Verhandlungstag – mehrere Bedienstete des Cafés vor dem Landgericht Saarbrücken als Zeugen aus. Darunter auch die ehemalige Freundin des Angeklagten.

Dieser soll sich laut Anklage am 18. Dezember abends nach Geschäftsschluss mit einem passenden Schlüssel Zugang zum Café verschafft haben und nach vergeblicher Suche