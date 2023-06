Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Automobilzulieferer Voit Automotive in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert hat sich am Dienstagmorgen, 27. Juli, ein Betriebsunfall ereignet. Zehn Menschen erlitten Rauchvergiftungen, als flüssiges Aluminium aus einem Gießereiofen austrat und Material in Brand setzte.

Nach Angaben der St. Ingberter Polizei war es „während des Arbeitsprozesses zum Überlauf von flüssigem Metall“ gekommen, was „in der Folge zu einem kleineren