Am Donnerstag, 18. Januar, wird die Autobahnbaustelle an der Grumbachtalbrücke verschärft. Staus und längere Fahrtzeiten sind nicht auszuschließen, so die Autobahn GmbH.

Ab 9 Uhr, also kurz nach dem morgendlichen Berufsverkehr, wird die A6-Strecke in Richtung Mannheim auf einen Fahrstreifen reduziert. Wegen der Abbrucharbeiten an der alten Brücke sowie zur Herstellung der neuen Brücke muss die bestehende transportable Schutzeinrichtung bis hin zum Parkplatz Sengscheid verlängert werden. „Die Arbeiten sind vorbehaltlich geeigneter Witterung zwischen 9 und 13 Uhr geplant“, schreibt die Autobahn GmbH. Für die Autofahrer bedeutet dass, dass es in dieser Zeit nur noch einspurig in Richtung Mannheim durch die Baustelle geht. Obwohl die Arbeiten außerhalb des Berufsverkehrs durchgeführt werden sollen, kann es laut Autobahn GmbH zu Staus und längeren Fahrtzeiten kommen. Wenn man auf dieser Strecke unterwegs ist, sollte man also mehr Zeit für die Fahrt einplanen.