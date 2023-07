Die Grüne Hochschulgruppe darf sich freuen. Bei der Wahl des neuen Studierendenparlamentes an der Saar-Uni haben sie die meisten Stimmen bekommen. Diese Möglichkeiten hat das Studierendenparlament.

523 Saar-Studenten haben bei der Wahl zum 69. Studierendenparlament ihre Stimme der Grünen Hochschulgruppe gegeben. Die zweitmeisten Stimmen (331) bekamen die Jusos und Unabhängige, es folgen der Ring Christlich Demokratischer Studenten (kurz: RCDS) mit 299 Stimmen, die Linke Liste (236 Stimmen). Die wenigsten Stimmen wurden der Liberalen Hochschulgruppe zugesprochen, nur 187 Studenten machten bei ihnen ein Kreuz im Wahlzettel. Die Wahlbeteiligung lag bei