Unter dem Verdacht, ihre Mutter getötet zu haben, sitzt eine 61-Jährige aus Illingen im Kreis Neunkirchen in Untersuchungshaft in der JVA Zweibrücken. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die 85-jährige Mutter einen gewaltsamen Tod gefunden hat.

Im Illinger Ortsteil Uchtelfangen haben Einsatzkräfte der Neunkircher Polizei am Dienstagmorgen, 11. Januar, die Tochter festgenommen. Stunden später erging Haftbefehl wegen Totschlags. Am Nachmittag kam die 61-Jährige nach Zweibrücken ins Gefängnis.

Wie Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium Saarbrücken erläutert, wurde die Leitstelle am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr angerufen, weil es in Uchtelfangen eine „verletzte Person“ gebe. Ein Ersthelfer, der kurz darauf das Wohnhaus betrat, habe dann von einer leblosen Frau mit äußeren Verletzungen berichtet.

Verdächtiges Messer wird untersucht

Die Neunkircher Polizei fand in der Dachgeschosswohnung in Uchtelfangen Hinweise, die auf einen gewaltsamen Tod der 85-jährigen Wohnungsinhaberin hindeuteten. Spuren hätten zur tatverdächtigen Tochter der Getöteten geführt, die im selben Haus wohnt und zu dieser Zeit anwesend war. Die Polizei stellte ein Messer sicher, das sie in der Wohnung der Tochter gefunden hat. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, wird untersucht. Die genauen Umstände der Tat sowie das Motiv sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.