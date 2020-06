So gerne hätte der 39-jährige Filmfan Jan-Peter, der im Saarbrücker Paul-Marien-Hospiz der Kreuznacher Diakonie betreut wird, das Star-Wars-Museum in Norddeutschland besucht. Erfüllen sollte ihm diesen Herzenswunsch der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Doch das Museum ist derzeit geschlossen. Deshalb wurde der „Krieg der Sterne“ kurzerhand ins Hospiz verlegt: Stilecht gewandete Rollenspiel-Akteure überraschten den Patienten an seinem Bett. Das Saarbrücker UT-Kino steuerte die passenden Filmplakate zur Dekoration bei. Und das Café Lolo spendierte einen Kuchen, der aussieht wie der „Todesstern“ aus der Science-Fiction-Spielfilmserie.