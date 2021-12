Zum Sommerflugplan 2022 nimmt der Flughafen Saarbrücken wieder die Kanareninsel Teneriffa ins Programm. Im neuen Jahr übernimmt erneut die Fluggesellschaft Smart-Lynx im Vollcharter die Urlaubsflüge für Tui Deutschland.

Ein Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen, in Saarbrücken stationiert, bedient bis zum Saisonende im Oktober Ziele in Spanien und Griechenland. Neben täglichen Flügen nach Mallorca geht es auf die Kanareninseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa. Bis April setzt zudem die Fluggesellschaft Corendon Airlines ihren Winterflugplan nach Gran Canaria und Fuerteventura fort. Smart-Lynx steuert die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos an. Kreta ist zudem zweimal wöchentlich Ziel von Corendon. Täglich fliegt Eurowings anno 2022 Mallorca an. Das türkische Antalya wird fünfmal die Woche von Sun-Express bedient, von Corendon Airlines dreimal wöchentlich. Einmal die Woche fliegt Corendon Airlines ab Saarbrücken ins ägyptische Hurghada. Sonderreisen können nach Montenegro, Sardinien und auf die Kanalinsel Jersey gebucht werden. Linienflüge mit der dänischen Gesellschaft DAT führen elfmal die Woche nach Berlin, sechsmal nach Hamburg.

Alle Urlaubsflüge ab Saarbrücken sind ab sofort buchbar.