Die Fluggesellschaft DAT (Danish Air Transport) fliegt ab sofort von Saarbrücken-Ensheim nach Hamburg. Sie bietet zunächst dreimal wöchentlich an, in die Hansestadt zu fliegen: montags, mittwochs und freitags. Die Flugzeit beträgt 90 Minuten, Ticketpreis: ab 66 Euro. Flugzeiten: Saarbrücken Abflug 10.40 Uhr, Ankunft in Hamburg 12.10 Uhr. Abflug in Hamburg 15.40 Uhr, Ankunft in Saarbrücken 17.10 Uhr. In den Pfingstferien sowie an Brückentagen wird nicht geflogen.