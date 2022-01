Am Freitag gegen 19 Uhr bemerkte die Polizei in der Saarbrücker Innenstadt einen gestohlenen Mercedes. Die Beamten wollten das Auto stoppen und den Fahrer kontrollieren. Zunächst hielt der Fahrer in der Richard-Wagner-Straße an. Als sich die Beamten dem Mercedes näherten, beschleunigte der Fahrer stark und fuhr in einen Hinterhof in der Ursulinenstraße, teilt die Polizei mit. Weil er nicht mehr weiter kam, rangierte der Fahrer, lud dabei einen Polizisten auf die Motorhaube und fuhr einem anderen Beamten über den Fuß. Der über die Motorhaube abrollende Beamten schlug die Windschutzscheibe ein. Dann wurde der 38-Jährige Mann festgenommen. Beide Polizisten wurden verletzt. Der Fahrer stand unter Drogen und hat keinen Führerschein und wird mehrerer Einbrüche verdächtigt. Der gestohlene Mercedes war bereits zuvor in mehrere Verfolgungsfahrten verwickelt.