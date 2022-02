Die saarländische Landeshauptstadt plant in diesem Jahr eine Reihe von Sport- und Kulturveranstaltungen. Das Altstadtfest und das Saarspektakel wird es jedoch in diesem Jahr nicht geben. An deren Stelle tritt ein neues Fest.

In diesem Jahr soll es in Saarbrücken zum ersten Mal eine neue Großveranstaltung geben. Anstatt des Altstadtfests und des Saar-Spektakels werde im Sommer ein großes gemeinsames Fest gefeiert, kündigt die Stadtverwaltung an. Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, werden in Saarbrücken nationale Top-Acts sowie regionale Kunstschaffende auftreten. Familien dürften sich über besondere Angebote freuen. Der Samstag, 16. Juli, wird im Zeichen der Saarbrücker Kulturszene stehen. Wer genau auftritt, will die Stadt Anfang Mai bekannt geben.

„Alle warten darauf, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden. Wir sind vorbereitet und wollen in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen. Mit unserem Sicherheits- und Hygienekonzept können Gäste im Sommer hoffentlich wieder große Feste feiern, und zwar sicher und entspannt“, sagt Sabine Dengel, Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend bei der Stadt Saarbrücken.

Von Mai bis September wird die Live-Musik-Reihe „Die Muschel rockt“ im Deutsch-Französischen Garten (DFG) fortgesetzt. Eine Ausgabe der Sommermusik ist vorgesehen und die Fête de la Musique soll wieder stattfinden. Konkrete Termine seien noch in der Abstimmung.

Für Kinder werden ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Darunter die Kinderwoche von 22. bis 26. August, und das Kinderfest am Sonntag, 28. August, im DFG. Ebenfalls im DFG soll am Sonntag, 30. Oktober, Halloween gefeiert werden. Außerdem plane die Landeshauptstadt ein Sommerferienprogramm und Kunstateliers.

Der Weihnachtsgarten am ersten Adventswochenende im DFG werde dieses Jahr beibehalten. Eine Umfrage unter allen 100 Standbetreiberinnen und Standbetreibern habe ergeben, dass 96 Prozent den Weihnachtsgarten im DFG befürworten, so die Dezernentin.