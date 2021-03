Jahrelang waren die St. Arnualer Felsenwege für Wanderer gesperrt. Umgestürzte Bäume, zerstörte Wege und Hangrutsche machten das Begehen der beliebten Pfade an der Sandsteinfelswand über dem Saartal gefährlich. Gestern hat die Landeshauptstadt Saarbrücken den oberen und mittleren Felsenweg wieder freigegeben und ermöglicht damit eine Rundwanderung, vorbei an Felsinschriften, geologisch interessanten Gesteinen, Quellen und kleinen Wasserfällen.

„Um dies zu ermöglichen, haben wir den Hang vom Stift St. Arnual als Eigentum übernommen und den Wald oberhalb der Wege gepachtet“, erklärte OB Uwe Conrath bei einem Ortstermin. Die Stadt habe Gutachten in Auftrag gegeben und Sicherungsarbeiten durchgeführt. 9000 Euro habe man investiert. Lediglich der untere Felsenweg müsse gesperrt bleiben. Hier seien drei Hangrutsche abgegangen, der Weg müsse von Hand wieder repariert werden. Aber auch das plane die Stadt. Die Felsenwege sind mit dem Brennenden Berg in Dudweiler die einzigen Flächen-Naturdenkmale der Stadt. Auf Schildern werden die Besucher über die geologische Geschichte des Buntsandsteins und über Flora und Fauna in dem Naturschutzgebiet aufgeklärt. Die Felsen entstammten der Dinosaurierzeit und seien der einzige Ort im Saarland, wo die violette Trennschicht offen zu Tage trete. Die umfallenden Bäume werden in dem Schutzgebiet nicht beseitigt, sondern bleiben dem Wald als Totholz erhalten. Der Stadt ist wichtig darauf hinzuweisen, dass abseits der jetzt freigegebenen Wege Lebensgefahr bestehe. Weitere Hangrutsche seien möglich, einige Bäume nicht standsicher. In dem jetzt freigegebenen Abschnitt habe man die Sicherheit untersuchen lassen. „Man sollte nur auf geeignetes Schuhwerk achten“, so der Oberbürgermeister. Den Eingang zur Oberen Schleife erreicht man von der Klinik Sonnenberg oder von der Straße am Stiftswald aus.