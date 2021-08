Am Samstag um 10 Uhr startet in Reinheim die erste inklusive Kanutour auf der Blies. Menschen mit Behinderung wird die Möglichkeit geboten, mit dem Kanu von Bliesbrück bis nach Bliesmengen-Bolchen zu fahren, teilte Patric Bies, Sprecher der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Saarbrücken mit, der die Tour zusammen mit der Peter-Imandt-Gesellschaft und der Saarbrücker Behindertenbeauftragten Dunja Fuhrmann, selbst Rollstuhlfahrerin, organisiert. Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr an der Bliesbrücke in Reinheim. Von dort aus geht es zunächst weiter ins nahe gelegene französische Bliesbrück, weil dort der Zugang zum Wasser für Rollstuhlfahrende gut möglich sei, so Bies. Von Bliesbrück aus starten die Boote und fahren auf dem Fluss bis nach Bliesmengen-Bolchen. Während der Kanutour sollen die neu gebauten Einlass- und Auslassstellen für Kanus zwischen Reinheim und Bliesmengen-Bolchen beiderseits der Grenze auf Besonderheiten und Schwachstellen getestet werden. Anmeldung und Informationen zur Kanuwanderung gibt es unter der E-Mail imandt@web.de und Telefon 016095209435. Die Veranstalter bitten darum, bei der Anmeldung anzugeben, welche Behinderung vorliegt und ob eine Begleitperson mitfährt. Der Beitrag für Teilnehmende beträgt fünf Euro.