Die Universität des Saarlandes (UDS) schließt fortan an den Wochenenden sowie nachts seine beiden Parkhäuser am Saarbrücker Campus. Die Universität nennt hierfür als Grund das Energiesparen.

Laut Universität soll mit der Maßnahme 43,1 Tonnen CO2 in Form von 99.000 Kilowatt-Stunden Strom pro Jahr eingespart werden. Umgerechnet entspricht das dem Stromverbrauch von 25 Einfamilienhäusern. In der Nacht werden die Parkhäuser zwischen 23 und 4 Uhr geschlossen, am Wochenende sind beide Parkhäuser von Freitag, 23 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, dicht. Neben den Klimavorteilen bringt die zeitweise Schließung der Uni-Parkhäuser auch einen finanziellen Vorteil: Rund 45.000 Euro Stromkosten spart die Universität laut eigenen Angaben damit ein.