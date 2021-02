Der Senat der Universität des Saarlandes hat am Aschermittwoch, 17. Februar, zwei neue Vizepräsidenten und eine neue Vizepräsidentin gewählt. Ihre zweijährige Amtszeit beginnt am 1. März. Die drei Wissenschaftler stehen dem Uni-Präsidenten, dem Molekular- und Zellbiologen Manfred J. Schmitt, zur Seite.

Neuer Vizepräsident für Forschung wird Veit Flockerzi: Er ist Professor für Pharmakologie und Toxikologie. Das Ressort Internationalisierung und Europa übernimmt der Psychologieprofessor Cornelius König. Vizepräsidentin für Lehre und Studium wird die promovierte Tina Hellenthal-Schorr, die Leiterin des Dezernats Lehre und Studium.

Veit Flockerzi war von 2008 bis 2012 Prodekan für Theoretische Medizin und Biowissenschaften an der Medizinischen Fakultät in Homburg. Unter anderem ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Cornelius König, Experte für Zeitmanagement, Personalauswahl und Stress am Arbeitsplatz, war von 2016 bis 2018 Dekan der Saarbrücker Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft, zuvor ab 2014 Prodekan. Die Psychologin Tina Hellenthal-Schorr leitet derzeit das Dezernat Lehre und Studium sowie das Projekt zur Einführung eines hochschulübergreifenden Campus-Managementsystems an den staatlichen Hochschulen im Saarland.