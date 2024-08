Spielen, Tanzen oder Frühstücken mitten auf der Straße, wo sonst Autos fahren? Die sogenannten Saarbrücker Sommerstraßen im Nauwieser Viertel ermöglichen genau das.

Für noch drei Wochen werden die Förster- und Cecilienstraße für fahrende oder parkende Autos gesperrt. Die Anwohner können dann mitten auf der Straße Aktionen stattfinden lassen. Auf den beiden Straßen finden dann alle möglichen Angebote in den Bereichen Kultur, Kunst, Spielen oder Wissenschaft statt. So gibt es zum Beispiel an diesem Freitag, 9. August, zwischen 9.30 und 12 Uhr auf dem Spielplatz eine Mitsingaktion mit der „Liederhexe“. Am Abend ab 18 Uhr am Freitag kann man sich an einer Diskussion mitten auf der Cecilienstraße beteiligen. Thema: Die Hochschulen und die wissenschaftliche Zukunft des Saarlandes.

Ebenfalls um 18 Uhr am nächsten Montag, 12. August, wird auf der Cecilienstraße ein Podcast aufgezeichnet. Am Dienstag verwandelt sich dieselbe Straße ab 16 Uhr in eine Druckwerkstatt: Gegen eine Spende kann man eine quadratische Druckplatte kaufen und sie mithilfe einer 3D-Mini-Druckpresse mit eigenen Motiven bedrucken. Auch gemeinsames Zeichnen, Fernsehgucken, Frühstücken oder Quizzen steht auf dem Programm. Laut Stadt-Pressestelle sollen die Sommerstraßen „den öffentlichen Straßenraum neu erlebbar machen, die Lebensqualität erhöhen und die Nachbarschaft stärken“. Die Aktion geht bis einschließlich 25. August.

Info

Mehr Infos gibt es online unter saarbruecken.de/sommerstrassen. Wer Ideen zu Aktionen hat, kann sich noch immer beim Saarbrücker Kulturamt unter der Telefonnummer 0681 9051909 oder per Mail an sommerstrassen@saarbruecken.de melden.