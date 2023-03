Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rüdiger Schneidewind, seit fast zwei Jahren vom Dienst als Homburger Oberbürgermeister suspendiert, hat in seinem Revisionsverfahren vor dem Saarbrücker Landgericht einen Erfolg erzielt. In der Detektiv-Affäre lautet sein Urteil in zweiter Instanz auf 10 800 Euro Geldstrafe.

Richterin Alexandra Schepke-Benyoucef rechnete in ihrem Urteil am Mittwoch, 27. Januar, das Strafmaß einer viermonatigen Freiheitsstrafe auf eine Geldstrafe zu 120 Tagessätzen à