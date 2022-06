4,80 Meter misst der Stammumfang eines Götterbaumes in der Ensheimer Straße in St. Ingbert. Dass es keinen dickeren gibt, war bislang keinem aufgefallen.

Bis vor rund vier Wochen ein Baumexperte zufällig an dem grünen Riesen vorbeifuhr und nicht anders konnte als umzudrehen, auszusteigen und zu messen. Und siehe da, der St. Ingberter Götterbaum hat offenbar den dicksten Stamm seiner Art in ganz Deutschland.

Aufgefallen war der Baum dem Experten Peter Klug, als er Anfang Mai in St. Ingbert zu Besuch war. Auf seiner Heimfahrt Richtung Autobahn entdeckte er den dicken Baum in der Ensheimer Straße. Der Götterbaum stellt gleich mehrere Rekorde auf: Er ist nicht nur der Baum mit dem dicksten Stammumfang in Deutschland, sondern kommt laut Pressestelle der Stadt St. Ingbert auch weltweit auf einen Platz unter den ersten Fünf. Der knapp 25 Meter hohe Baum ist Teil einer Allee in St. Ingbert.

Einwanderer aus China

Der Ailanthus altissima genannte Drüsige Götterbaum stammt ursprünglich aus Nord-China und wurde im 18. Jahrhundert nach Europa eingeführt. Durch intensiven Kontakt mit Inhaltsstoffen der Blätter und des Holzes können laut dem Bundesamt für Naturschutz toxische und allergische Hautreaktionen auftreten, sodass zum Beispiel beim Fällen der Bäume Schutzkleidung empfohlen wird. Die Art wird in vielen europäischen Ländern als Forst- und Zierbaum verwendet. Vor allem aber zur Begrünung von urbanindustriellen Standorten, erklärt das Bundesamt auf seiner Webseite, die invasiven Arten gewidmet ist.