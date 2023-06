Der Zuspruch von Tausenden Besuchern belohnte die Stadt Blieskastel für ihre Rückkehr zum bewährten Altstadtfest. Das missglückte Experiment namens „Franz“ ist vergessen.

Und da war es wieder, das gute, alte Blieskasteler Altstadtfest-Gefühl von früher. Enge Gassen voller Menschen, heißes Wetter, Livemusik auf mehreren Bühnen und Hallo hier und Hallo da. Zum zweiten Mal nach Corona und einer schon vorher vom damaligen Kulturamt verordneten mehrjährigen Altstadtfest-Pause strömten am Wochenende wieder Tausende Menschen nach Blieskastel zum Altstadtfest.

In den Jahren vor Corona wollte die Stadtverwaltung das traditionsreiche Altstadtfest abschaffen und durch ein Straßenmusik- und Kleinkunstfest namens „Franz“ ersetzen. Dieser Ansatz, der vom Publikum nicht angenommen wurde, erwies sich als Fehler. Daher sind die Verantwortlichen im vergangenen Jahr zur bewährten Form der Festivität zurückgekehrt.

Zweibrücker Bands sorgen für Stimmung

Was sich auch an diesem Wochenende wieder als der richtige Schritt bestätigte. Viele Vereine, Initiativen und Parteien beteiligten sich wieder mit eigenen Ständen und fanden für diese auch genügend Helfer. Das ist heutzutage längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Musik, die aus allen möglichen Gassen und Ecken drang, erzeugte Stimmung. Sei es live auf einer der vier großen Bühnen gespielt oder aus der Konserve.

Prall gefüllt: der Paradeplatz. Foto: Moschel

Eröffnet wurde das Fest am Freitagabend auf dem Paradeplatz von Bürgermeister Bernd Hertzler auf der Kreissparkassen-Bühne direkt vor dem imposanten Volksbank-Gebäude, das inzwischen die Bank 1 Saar beherbergt. Unter den auftretenden Bands waren auch die Changes und die Red Couch aus Zweibrücken. Das 42. Blieskasteler Altstadtfest endete am Sonntagabend.

Um den Besuchern eine sichere An- und Abreise zu ermöglichen, verkehrten über das Wochenende diverse verbilligte Zusatzbusse von Homburg und Gersheim her nach Blieskastel und zurück.