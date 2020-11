Auf dem Dach des Alten Rathauses in Saarbrücken ist der Wetterlöwe auf seinen Platz zurückgekehrt. Mehrere Stunden dauerte am Samstag, 14. November, die Montage, bis der 40 Kilogramm schwere Löwe aus Kupferblech wieder über dem Schlossplatz und Alt-Saarbrücken thronte. Wie Denny Sturm vom Regionalverband Saarbrücken erzählt, war der Metalllöwe, der die Windrichtung anzeigt, am 12. Februar beim Orkan „Sabine“ abgeknickt und musste vom Dach geholt werden. Die Reparatur und Wiedermontage des kupfernen Stadtsymbols waren schwierig und zeitaufwendig. Eine neue Befestigungskonstruktion musste her. Die Arbeiten wurden von der Versicherung bezahlt. Denny Sturm: „Im Innern des Löwen haben wir eine Zeitkapsel mit einer handschriftlichen Botschaft gefunden.“ Dort steht, dass der Kupferlöwe im Frühjahr 1953 vom Saarbrücker Goldschmiedemeister Karl Mittermüller im Auftrag der Stadt angefertigt wurde – für 222 000 saarländische Franken. Peter Gillo (SPD), der als Regionalverbandsdirektor das Saarbrücker Äquivalent zu einem Landrat ist, steckte eine eigene Botschaft mit Bezug zu aktuellen Ereignissen mit in die Zeitkapsel. Denny Sturm: „Der genaue Inhalt bleibt geheim, bis der Löwe womöglich erneut geöffnet wird.“