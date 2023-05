Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Großeinsatz rückten Rettungsdienste und Feuerwehr am Freitagvormittag, 16. Juli, bei Schröder-Fleischwaren in Saarbrücken an. Gegen 9 Uhr war eine Ammoniakleitung geplatzt. Das stechend riechende aggressive Gas strömte in großer Menge aus.

Als die Feuerwehr eintraf, waren Mitarbeiter in Gasmasken dabei, die Werkshalle zu evakuieren und hatten das Gas auch schon abgedreht. Trotzdem roch es im gesamten Gewerbegebiet nach Ammoniak.