Zum 1. Oktober erhält die Bundespolizeiinspektion (BI) Bexbach den neuen Namen BI Saarbrücken. Ein Umzug nach Saarbrücken soll anno 2023 erfolgen. Bis dahin bleibt die Inspektion Saarbrücken in Bexbach.

Die Behörde hat im Saarland grenz- und bahnpolizeiliche Aufgaben sowie die Luftsicherheit am Flughafen Saarbrücken inne. Am Standort Bexbach will sie aber auch in Zukunft festhalten: Dort werde es eine gestärkte Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit sowie Fortbildungen für Bundespolizisten geben.