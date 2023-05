Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Entscheidung ist in Berlin gefallen. Die Bundespolizei verlagert ihre Inspektion von Bexbach an den Saarbrücker Hauptbahnhof. In Neunkirchen wird ein neues Revier eingerichtet. Am Standort Saarpfalzpark könnte ein Bildungszentrum für angehende Bundespolizisten entstehen.

Am Freitag wurde in Berlin bekannt, dass die seit 2016 diskutierte Frage um die Hauptstelle der Bundespolizei im Saarland entschieden sei. Demnach werde die bislang in Bexbach angesiedelte Bundespolizeiinspektion