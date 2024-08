Eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe hat am Sonntag für mächtig Wirbel in Saarbrücken gesorgt. Um Viertel nach zwei am Mittag war die Bombe am Hauptbahnhof dann entschärft. 1700 Menschen wurden evakuiert.

Der gelblich-orange Schriftzug leuchtete einem schon am Samstag von einigen Saar-Bahnhöfen entgegen: Wegen einer Bombenentschärfung in Saarbrücken wird der Schienenverkehr am Saarbrücker