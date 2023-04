Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manche Historiker nennen ihn heute den „vergessenen Krieg“. Dabei ging am Ende des Deutsch-Französischen Waffengangs der Jahre 1870/71 im besiegten Frankreich ein Kaiserreich unter, während die deutschen Sieger ein solches gründeten. Ein bedeutender Schauplatz dieses Krieges war die Festungsstadt Bitsch: Mit feierlichen Gedenkveranstaltungen erinnert sie am Sonntag, 30. August, an die Ereignisse vor genau 150 Jahren.

Rückblende 1867: Weltausstellung in Paris. Die Essener Stahlschmiede Krupp präsentiert der Öffentlichkeit die seinerzeit gewaltigsten, zerstörerischsten Kanonen der Welt.