Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei einem Feuer in einem Altersheim im Saarbrücker Wohngebiet Eschberg ist in der Nacht auf Samstag, 8. Januar, eine Heimbewohnerin zu Tode gekommen. Eine weitere Frau schwebt in Lebensgefahr; mehrere Menschen wurden verletzt.

Als die Saarbrücker Feuerwehr am frühen Samstagmorgen um 2.20 Uhr zum Egon-Reinert-Haus gerufen wurde, einem Seniorenheim auf dem Eschberg, wurde dies für die Helfer zu einem ihrer schwersten