Das im Februar in Saarbrücken gesunkene Schwimmschiff „Vaterland“ fristet ein trostloses Dasein hinter einem Bauzaun an der Burbacher Schleuse und soll bis 3. September verschrottet werden. Unterdessen wird geklärt, wer die Kosten der Bergung und der Beseitigung des Wracks zu tragen hat.

Am ersten Werktag, nach dem die „Vaterland“ in Burbach an Land gehoben wurde, kam ein Gutachter der Versicherung des Shisha-Café-Betreibers, dessen Lokal das Schiff beherbergte.