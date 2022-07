Auf der Autobahn 6 biegt der Umbau der Anschlussstelle Homburg in die Zielgerade ein. Für finale Bauarbeiten wird ab Montag, 11. Juli, die Baustellenführung ein letztes Mal geändert.

Wie die deutsche Autobahn GmbH mitteilt, wird der Verkehr in Richtung Mannheim vorerst weiter auf schmalem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Saarbrücken, der bislang auf die Gegenfahrbahn umgeleitet wurde, wird zurückverlegt und einstreifig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Auf- und die Abfahrt der Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Saarbrücken/Neunkircher Kreuz sollen ab Dienstag, 12. Juli, wieder voll benutzbar sein. In der Mitte der Autobahn wird etwa zehn Tage lang an den Leitplanken gearbeitet und eine 130 Meter lange Entwässerungsrinne der Mittelüberfahrt erneuert.

Wenn diese Arbeiten erledigt sind, soll die Autobahn 6 bei Homburg dann auf beiden Richtungsfahrbahnen wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

B423 wird ab 18. Juli 14 Tage voll gesperrt

Doch damit hat die Sache noch nicht ganz ihr Bewenden: Zum Abschluss wird die B423 zwischen Homburg und Bexbach, die im Baustellenbereich unter der A6 hindurch verläuft, ab 18. Juli für letzte Arbeiten 14 Tage lang voll gesperrt. Dann werden Umleitungen über andere A6-Anschlussstellen und das Neunkircher Kreuz ausgeschildert.