„Seyne Hochwohlgeboren, Carl Christian Georg Baron von Ambotten und Ihre Hochwohlgeboren Anna Magdalena Henrietta, beehren sich, folgendes kundzutun: Nachgehends geschiehet unter Trompeten- und Paukenschall die Einladung zum Feste, welches auf das magnifiqueste ausgerichtet wird“.

Mit diesem kurzen Text hat die Stiftung Römermuseum am Samstag zum barocken Ambottens-Fest eingeladen. Die Kammerzofe Henrietta alias Monika Link erklärte Bilderreich die Gemäldegalerie und das Edelhaus, die Tanzmanufaktur zeigte am Barockbrunnen Tänze, es gab Orte, die zum Fotografieren vor barocken und römischen Motiven einluden und das Ensemble Chronatic Quartet zündete zum Abschluss des Barocktages ein musikalisches Feuerwerk, bei dem sich die Musik der alten Meister mit Klängen moderner Virtuosität vereinte. Das erste barocke Ambottens-Fest ist Teil der Reihe Kultur im Museum und wurde organisiert von Stadt, Kreis und der Stiftung Römermuseum. Erwünscht war, dass die Besucher in barocker Kleidung erscheinen. Dies taten sich die meisten Besucher bei großer Hitze jedoch nicht an.