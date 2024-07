Am Freitag gehen in der Pfalz und dem Saarland die Sommerferien los. Wer mit dem Zug in den Urlaub fahren will, muss sich aber auf Ausfälle einstellen. Denn die Bahn wird Verbindungen streichen. Der Grund: zu wenig Personal.

Auch in den letzten Tagen und Wochen war es häufig der Fall: Einige Zugverbindungen der Deutschen Bahn (DB), die in Richtung Zweibrücken, Homburg und Saarbrücken fahren, fielen aus. Dieser Umstand wird sich in den Sommerferien fortsetzen, berichtet die Bahn. Betroffen sind zwei Verbindungen. Die Zugausfälle im Saarpfalz-Gebiet sind laut Bahn zwischen 29. Juli und 25. August zu erwarten.

Immer wieder werden einzelne Züge der Regionalbahn (RB) 71, die von Trier über Saarbrücken bis nach Homburg – und in umgekehrter Richtung – fährt, ausfallen. Wie bei vorherigen Personalengpässen werden die Ausfälle oft kurzfristig bekanntgegeben, da vorher wegen des Krankenstands der Mitarbeiter nicht klar sei, welcher Zug fahren kann, und welcher nicht. Laut Bahn werden aber, wenn die Verbindung generell fährt, alle fahrplanmäßigen Haltestellen der RB 71 angefahren.

Teils Ersatzbusse und alternative Bahnlinien

Die RB 70, die von Merzig über Saarbrücken und Homburg bis nach Kaiserslautern – und umgekehrt – fährt, wird während der Sommerferien bis 25. August täglich nur im Teilabschnitt Saarbrücken – Kaiserslautern fahren. Damit entfallen die Haltestellen zwischen Merzig und Saarbrücken. Einzelne Verbindungen werden, so die Bahn, zudem auch ganz ausfallen. Welche das genau sind, stehe noch nicht fest. Jeweils sonntagmorgens werden, so die Bahn, zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken zwei Busse als Ersatz für ausfallende Züge fahren. Abfahrt ist jeweils um 5.42 Uhr und um 7.04 Uhr in Kaiserslautern.

Teilweise werden weitere Ersatzbusse angeboten, die online unter bahn.de/Reiseauskunft oder auf den Aushängen an den Bahnhöfen zu finden sind. Wann sie fahren, stehe momentan noch nicht fest. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden, so die Bahn. Wer nach Einöd, Würzbach, St. Ingbert oder Saarbrücken möchte, kann alternativ auch mit der Regionalbahn 68 fahren. Sie fährt von Pirmasens über St. Ingbert bis nach Saarbrücken (und umgekehrt). Von Zweibrücken nach Homburg kommt man auch mit der Buslinie R7.

Die Bahn begründet die Zugausfälle mit dem „nachhaltig erhöhten Krankenstand“ in einigen ihrer Betriebe. Dieser Krankenstand betreffe besonders den Nahverkehr im Saarland und der Pfalz und treffe nun auch auf die Sommerferien, während denen viele Bahnangestellte Urlaub haben. Daher habe man sich entschieden, einige Verbindungen grundsätzlich ausfallen zu lassen, „um die angespannte personelle Situation insbesondere in den saarländischen Einsatzstellen während der anstehenden Urlaubszeit weiter zu stabilisieren“.

Info

Wann und wo die Ersatzbusse fahren und welche alternativen Zuglinien man nehmen kann, findet man im Internet unter bahn.de/aktuell, unter bahn.de/Reiseauskunft oder in der App der Bahn.