Knapp zwölf Millionen Euro investieren die Deutsche Bahn, der Bund und das Saarland in den Ottweiler Bahnhof. Das Ziel: Die Station attraktiver und vor allem barrierefrei gestalten. Der Zeitplan ist eng gestrickt.

Die Deutsche Bahn saniert den Bahnhof in Ottweiler. Der Ausbau ist bereits gestartet, läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Rund zwölf Millionen Euro lassen Bahn, Bund und das Land für die Sanierung springen, das Projekt besteht aus zwei Bauphasen.

Die erste Bauphase ist vor wenigen Tagen gestartet. Dabei wird zunächst der Bahnsteig zwei rück- und anschließend neu aufgebaut. Geplant ist ein sogenannter „Kombinationsbahnsteig“, also einer mit verschiedenen Höhen: 55 und 76 Zentimeter. Hintergrund ist, dass nicht alle Züge die gleiche Einstiegshöhe besitzen, mit unterschiedlichen Bahnsteighöhen können Passagiere aber immer ebenerdig und somit barrierefrei in den Zug einsteigen. Ebenso wird aktuell die Unterführung, die bislang die Bahnsteige ein uns zwei verbunden hat, verfüllt. Künftig wird eine Treppe samt Brücke von einem zum anderen Bahnsteig führen. Für die Barrierefreiheit ist vor Ort ein Aufzug geplant. Ebenso wird im ersten Bauabschnitt der Bahnsteig eins komplett erneuert. Moderne Dächer an beiden Bahnsteigen sollen zudem ab dem kommenden Jahr für mehr Komfort am Bahnhof sorgen. Und für Sehbehinderte Fahrgäste wird zudem ein taktiles Leitsystem integriert.

Unter der Woche 100 Züge pro Tag

Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Bahn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sagt, dass der Ottweiler Bahnhof werktags rund 100 Zugverbindungen bedient, darunter halbstündig in Richtung Saarbrücken und stündlich in das Rhein-Main-Gebiet. Entsprechend wichtig sei die Station für die Menschen in der Region. „Mit der Modernisierung setzen wir auf Barrierefreiheit und eine umfassende Erneuerung, um den Bahnhof fit für die Zukunft zu machen. Gemeinsam mit Bund und Land schaffen wir hier eine moderne Verkehrsstation, die den wichtigen Wohn- und Standort Ottweiler weiter stärken wird.“

Besonders froh über die nun gestartete Bahnhof-Sanierung ist Ottweilers Bürgermeister Holger Schäfer. „Mit dem Umbau des Bahnhofes zur barrierefreien Verkehrsstation erreichen wir endlich einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung dieses Areals, was ganz im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist, mit der wir die Ziele der Agenda 2030 auf lokaler Ebene umsetzen. Der von der Stadt sanierte Bahnhof ist für Ottweiler ein zentraler Verkehrsknotenpunkt, in dem der straßen- und schienengebundene ÖPNV zusammengeführt werden und Lademöglichkeiten für Autos und Fahrräder sowie moderne Fahrradboxen errichtet wurden.“

Sanierung soll Bahnverkehr möglichst wenig behindern

Die Bahn hat sich das Ziel gesteckt, trotz umfassender Sanierung am Ottweiler Bahnhof die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb möglichst gering zu halten. Reisende können ihre Züge während der Bahnhofserneuerung weiter über die Bahnsteige erreichen, an denen gerade nicht gearbeitet wird, heißt es. Während der laufenden Bauphase halten die Züge bis Ende Dezember an den Gleisen eins und an einem provisorischen Bahnsteig an Gleis vier. Wie es im kommenden Jahr hinsichtlich möglicher Einschränkungen weitergeht, ist bislang unklar.

Der barrierefreie Ausbau des Ottweiler Bahnhofes ist Teil der von Bund und Land finanzierten zweiten Säule der Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und der Barrierefreiheit sowie der dritten Rahmenvereinbarung über die Verbesserung der Funktionalität und Qualität der Personenbahnhöfe. Acht Millionen Euro steuert der Bund bei, 3,5 Millionen Euro das Land.