Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da sind der Landeshauptstadt Saarbrücken ein paar Buchstaben flöten gegangen. Mit erstaunlicher Wirkung. Wenn man dieser Tage auf der Saarbrücker Westspangenbrücke unterwegs war, hatte man was zu lachen.

Vorausgesetzt, man hat genau hingeschaut. Wenn man was in den Sand setzt, ist das eigentlich nicht so toll – aber witzig. Zumindest in diesem speziellen Fall. Denn auf dem Schild, das ab 9.