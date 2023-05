Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einer Tankstelle in Saarbrücken ist am Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die Tankstelle und die Zapfsäulen übergriffen. Die Autofahrerin und ein Tankstellenmitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung