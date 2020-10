Auf dem ehemaligen Areal der Zentrale des Praktiker Baumarkts in Kirkel hat das Saarland mit den Bauarbeiten für ein neues Polizeizentrum begonnen. 2022 sollen 430 Beschäftigte ihre Arbeit aufnehmen können.

Saarbrücken/Kirkel. Es werden mehr als 430 Mitarbeiter, 20 Diensthunde und 150 Fahrzeuge der saarländischen Polizei auf dem ehemaligen Praktiker-Areal in Kirkel untergebracht sein. Derzeit arbeiten die Planer an zwei unterschiedlichen Projektteilen: An der Renovierung des bestehenden Gebäudes als Verwaltungs- und Bürobereich und einem Neubaukomplex, der Garagen, eine Zwingeranlage für Diensthunde und eine Kfz-Werkstatt beherbergen soll.

Die Arbeiten am bestehenden Gebäude haben bereits begonnen, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit. Am früheren Praktikergebäude wurde zunächst eine umfangreiche Dachsanierung durchgeführt. Derzeit werden die alten Mauern im Gebäudeinneren abgerissen. Diese Arbeiten werden im November abgeschlossen sein. Danach soll das neue Innenleben des Hauses gebaut werden. Auf etwa 10 000 Quadratmetern sollen Büros, Besprechungs- und Schulungsräume, barrierefreie Arbeitsplätze und ein Sanitärbereich für mehr als 430 Personen entstehen. Daneben sind polizeispezifische Trainingsbereiche und eine Aula in dem Komplex vorgesehen.

Geplanter Neubau im Praktiker-Areal

Im rückwärtigen Teil des Kirkeler Praktiker-Areals soll ein neues Funktionsgebäude errichtet werden – der zweite Teil des Projekts. Dort sind auf einer Fläche von 8 000 Quadratmetern Fahrzeughallen für 150 Dienst- und Sonderfahrzeuge vorgesehen. Hinzu kommen die Kfz-Werkstatt der Polizei, die Fahrzeughallen der Bereitschaftspolizei mit angeschlossenem Taucherfunktionsbereich sowie die Zwingeranlage für die Diensthundestaffel. Die Planungen stellten die Projektteams aufgrund der Topographie des Geländes und der Schwierigkeiten baulicher Einschränkungen vor große Probleme, so das Innenministerium. Der nun vorliegende Entwurf zeige jedoch, dass ein sinnvolles Gebäude auf dem ehemaligen Praktiker-Areal geschaffen werden kann. Am 18. September habe das Ministerium den Auftrag zur Erstellung dieses Funktionsgebäudes nach der öffentlichen Ausschreibung erteilt. Die Bauarbeiten werden gerade vorbereitet. „Im 3. Quartal 2021 sollen die Umbaumaßnahmen des bestehenden Gebäudes fertig sein, im ersten Quartal 2022 soll der Neubaukomplex in Dienst gestellt werden. Im Frühjahr 2022 will dann die Polizei des Saarlandes mit acht Dienststellen in Kirkel präsent sein“, kündigte der saarländisch Innenminister Klaus Bouillon an.