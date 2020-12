(AKTUALISIERT 11. DEZEMBER, 9.50 UHR) Der Aufnahmestopp im St. Ingberter Kreiskrankenhaus des Saarpfalz-Kreises wird bis einschließlich Donnerstag, 17. Dezember verlängert. Eine neuerliche Corona-Testung brachte nach Angaben des Gesundheitsamts 23 weitere positive Befunde unter den Mitarbeitern hervor; zudem seien weitere zehn Patienten betroffen. Alle ambulanten und stationären Operationen wurden abgesagt. Das Klinikpersonal bleibt bis 17. Dezember, 24 Uhr, in Arbeitsquarantäne. Besuche sind weiterhin nicht erlaubt; die Patienten dürfen die Klinik nicht verlassen, solange ihre Behandlung andauert. Seit Donnerstag gilt auch für die Geriatrische Rehaklinik am St. Ingberter Kreiskrankenhaus ein Aufnahmestopp. In dieser Klinik für Seniorenmedizin dürfen ab sofort bis einschließlich 16. Dezember, 24 Uhr, keine Patienten mehr zur ambulanten oder stationären Behandlung aufgenommen werden. A In der Geriatrischen Rehaklinik wurden sieben Patienten und fünf Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Alle positiv getesteten Patienten wurden auf die Corona-Station des Kreiskrankenhauses verlegt. Derzeit sind noch weitere 18 Patienten in der Rehaklinik. Sie dürfen aber weder Besuch empfangen noch die Klinik verlassen. Positiv getestet wurden zudem fünf Mitarbeitende der Rehaklinik. Für deren gesamtes Personal wurde bis einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, 24 Uhr, eine Arbeitsquarantäne angeordnet.