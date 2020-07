Die aufwendige Sanierung der Saarbrücker Westspangenbrücke wird am Dienstag, 7. Juli, fortgesetzt. Die Westspange verbindet die Autobahnen A 620 und A 623/A1 für den überörtlichen Verkehr.

Seit Anfang April wird die Brücke an der Saarbrücker Stadtautobahn A 620 saniert; am Dienstag startet der zweite Bauabschnitt. An diesem Tag ändert sich dann auch die Verkehrsführung. Laut Stadtverwaltung bleibt die Saarbrücker Innenstadt weiterhin erreichbar. Der zweite Bauabschnitt soll bis Freitag, 11. September, dauern.

Bis zu diesem Herbsttag bleiben die Auffahrt von der A 620 aus Richtung Völklingen sowie die Auffahrt von Alt-Saarbrücken über die Roonstraße gesperrt. Die Auffahrt Westspange der A 620 aus Richtung Mannheim wird wieder geöffnet.

Einspurig über die Brücke

Der Verkehr wird einspurig über die Brücke geleitet. Bei der Abfahrt auf die St. Johanner Straße teilt sich die Verkehrsführung in zwei Spuren. Die einspurige Fahrbahn Richtung Ludwigskreisel ist für Lastwagen gesperrt und nur für Personenautos freigegeben. Eine Umleitung für Laster wird am Hauptbahnhof vorbei zum Ludwigskreisel ausgeschildert.

Radfahrer können die Westspangenbrücke während der zweiten Bauphase nicht nutzen. Über die Verkehrsführung in der dritten und letzten Bauphase will die Stadt Saarbrücken gesondert informieren.

Insgesamt sind drei Sanierungsetappen geplant. Zum Jahresende sollen die 2,5 Millionen Euro teuren Arbeiten beendet sein.

Behinderungen drohen auch bei Klarenthal

Bereits ab Montag, 6. Juli, lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an der A 620 die Straße L 163 reparieren, die zur Anschlussstelle Klarenthal führt. Dort wird voraussichtlich bis 18. August gearbeitet; laut LfS muss mit „erheblichen Verkehrsstörungen“ im angrenzenden Stadtgebiet gerechnet werden. Begonnen wird zwischen der Einmündung Bahnhofstraße und der Anschlussstelle Klarenthal: Dort werden auch alle Auf- und Abfahrtsäste wochenlang wegen Reparatur gesperrt. Der Aus- und Auffahrtsast Klarenthal in Fahrtrichtung Mannheim soll nach etwa drei Wochen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Jeweils aktuelle Verkehrsinformationen zur Sanierung der Saarbrücker Westspange stehen online unter www.sb-schafft.de unter dem Baustellencode T28 .