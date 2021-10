Nach Ansicht von Madeleine Seidel, Chefin der Agentur für Arbeit im Saarland, erholt sich der Arbeitsmarkt zusehends von den Folgen der Pandemie. Jetzt komme noch die saisonübliche Herbstbelebung hinzu.

Saarlandweit wurden für den Monat Oktober 33.572 Arbeitslose gezählt. Das seien 948 weniger als im September.

Der Saarpfalz-Kreis meldete mit zuletzt 3407 Erwerbslosen 112 weniger als im Vormonat. Gegenüber Oktober 2020 habe sich die Arbeitslosigkeit dort um fast ein Fünftel verringert. Die Quote betrug im Oktober 4,5 Prozent. Im September lag sie bei 4,6 Prozent und vor einem Jahr bei 5,5 Prozent. Die Unternehmen im Saarpfalz-Kreis hätten in den vergangenen vier Wochen 316 neue Stellen gemeldet, davon die meisten im Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch im Handel, im verarbeitenden und im Gastgewerbe.

Firmen beklagen Mangel an Arbeitskräften

Im Kreis Neunkirchen ging die Erwerbslosenzahl um 182 auf 4799 zurück. Die Quote sank dort von sieben auf 6,7 Prozent.

Der Landkreis St. Wendel meldet mit 1593 Betroffenen 44 Arbeitslose weniger als im September. Die Erwerbslosenquote verringerte sich von 3,4 auf 3,3 Prozent.

Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer der saarländischen Industrie- und Handelskammer, warnte am 28. Oktober vor einem weiter zunehmenden Mangel an Arbeitskräften in zahlreichen Branchen: Dies führe dazu, dass Aufträge teilweise nicht abgearbeitet werden könnten.