Auf der Homburger Autobahn-Großbaustelle am Anschluss an die A6 wird Ende kommender Woche das nördliche Teilbauwerk abgerissen. Das ist jene Hälfte der Autobahnbrücke, die auf der Bexbacher Seite steht. Die B423 wird drei Tage lang voll gesperrt.

Die südliche Brückenhälfte, die der Stadt Homburg zugewandt ist, wurde bereits abgerissen und durch einen Neubau mit neuen Abfahrten ersetzt. Laut Klaus Kosok, Sprecher der Neunkircher Niederlassung der Autobahn GmbH, wird die B423, die die Homburger Ausfallstraße unter der A6 hindurch nach Bexbach führt, ab Freitagvormittag, 15. Oktober, 10 Uhr, bis Montagmorgen, 18. Oktober, 5 Uhr, in beide Richtungen im Baustellenbereich gesperrt.

Auf der Autobahn bleiben die Betonschweller zur Sicherung der Baustelle unverändert stehen. Der Verkehr auf der A6 wird in beiden Fahrtrichtungen weiterhin zweistreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Autobahn bleibt befahrbar

Klaus Kosok: „Die Anschlussstelle Homburg an der Richtungsfahrbahn Mannheim bleibt während des Abrisses befahrbar. Die Ausfahrt aus Richtung Saarbrücken nach Homburg und die Zufahrt aus Richtung Homburg in Richtung Mannheim sind möglich.“

Der Verkehr von Bexbach nach Homburg und umgekehrt wird über Kleinottweiler (B423) und Jägersburg (L118) umgeleitet. Der LfS-Sprecher weist darauf hin, dass auf der A6 die Fahrzeuge, die von Mannheim her kommend nach Bexbach unterwegs sind, bereits an der Ausfahrt Waldmohr von der Autobahn abgeleitet und dann über Jägersburg nach Bexbach gelotst werden. Der Verkehr auf der A6 aus Richtung Mannheim, der nach Homburg fahren möchte, wird weiterhin zum Neunkircher Kreuz und von dort aus zurück zur Ausfahrt Homburg geführt.

Wichtige Straße für den Berufsverkehr

Klaus Kosok erläutert, dass die Straßenbaubehörde den Brückenabriss und die damit verbundenden Umleitungen bewusst auf ein Wochenende lege. Von Freitagvormittag bis Montagfrüh werde rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb gearbeitet. Schließlich sei die B423 zwischen Bexbach und Homburg bedeutsam für den Berufs- und Pendlerverkehr. Weil übers Wochenende gearbeitet wird, rechne die Autobahn GmbH „nicht mit erheblichen Verkehrsstörungen“.

Damit sich der Baulärm nicht allzu weit bis in die Nachtstunden erstreckt, sollen die eigentlichen Abrissarbeiten an der Brücke bereits am Freitagmorgen, 15. Oktober, beginnen.