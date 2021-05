Einen wortwörtlich affenstarken Geburtstag feiert Schimpanse Jonny im Saarbrücker Zoo. Der Affe ist 60 Jahre alt geworden, er ist damit einer der wohl ältesten Schimpansen überhaupt. Zoodirektor Richard Francke glaubt, dass es nicht viele Schimpansen auf der Welt gebe, die älter seien als Jonny.

Der Zoochef kenne in Europa keinen Zoo, der einen älteren Schimpansen im Bestand habe. Und in der freien Natur würden diese Tiere ohnehin nur halb so alt. Den Geburtstag feierte der Saarbrücker Zoo mit Leckerbissen im Gehege und einer besonders verzierten Scheibe im Menschenaffenhaus. Jonny mag nach Auskunft seiner Pfleger am liebsten Süßigkeiten, dazu zählen aus der Zooküche frische Bananen und ganz viel Obst.