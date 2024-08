Überschwemmte Keller, überflutete Straßen, und ein über die Ufer tretender Fluss: Das Unwetter in der Nacht auf Samstag sorgte für mehr als 700 Feuerwehreinsätze. In Homburg und dem Mandelbachtal hatten die Menschen aber Glück im Unglück. Und die Tiere.

Wie so oft in den letzten Wochen, folgte am Freitag und Samstag auf die extreme schwüle Hitze ein paar Stunden später auch extremer Regen. Der hat für mehr als 700