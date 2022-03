Ein 22-Jähriger hantierte am Dienstagnachmittag, 29. März, gegen 14.15 Uhr mit einer Pistole vor einer Apotheke in der Saarbrücker Reichsstraße herum. Zudem, so ein Notruf bei der Polizei, soll der Mann damit in die Luft geschossen haben.

Die Reichsstraße liegt mitten im Zentrum der Saarbrücker Innenstadt. Sie verbindet den Bahnhofsvorplatz mit der Fußgängerzone. Nachdem die Polizei mehrere Notrufe über den 22-Jährigen samt Pistole erhielt, eilten sofort zivile wie auch uniformierte Beamte zum beschrieben Tatort. Das angrenzende Einkaufszentrum Europa-Galerie sowie die Geschäfte wurden durch Beamte der Saarbrücker Polizei, Bundespolizei sowie von Spezialeinheiten gesichert.

Zeugen gaben an, dass der Tatverdächtige rund 20 Jahre alt sein soll, nach einer Fahndung im gesamten Stadtgebiet wurde der 22-jährige Tatverdächtige rund zwei Stunden nach Absetzen des Notrufes gefasst. Der Mann sei bereits polizeibekannt. Der 22-Jährige, so die Polizei, gab in einer ersten Vernehmung das Geschehen grundsätzlich zu. Außerdem zeigte er den Beamten, wo er auf seiner Flucht die Schusswaffe versteckte. Die Überprüfung der Waffe läuft, die Polizei geht jedoch nicht davon aus, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe gehandelt hatte. Insgesamt waren 130 Beamte im Einsatz.