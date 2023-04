Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 22-jährige Angeklagte im Webenheimer Totschlag-Prozess hat am Dienstag vorm Saarbrücker Schwurgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gibt zu, in einer Nacht während der Blieskasteler Kerb einen 50-Jährigen erstochen zu haben.

Am zweiten Tag des Totschlagsprozesses hat der 22-jährige Angeklagte aus Webenheim vor dem Schwurgericht Saarbrücken gestanden. Was in der Blieskasteler Kerwenacht am 7. September