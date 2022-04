Ein voller Erfolg war am Gründonnerstag die erste Osterrallye für Kinder im Römermuseum Schwarzenacker. Über hundert Kinder hatten ab der Mittagszeit eine Menge Spaß beim Ostereiersuchen, Sackhüpfen, Eierlauf zwischen den Ausgrabungen, beim Bemalen von Ostereiern und dem Basteln von Osterkörbchen sowie beim Sägen von Osterfiguren aus Holz. Und wie es bei einer Rallye so ist, durften die Kinder – meist mit Unterstützung von Mama, Papa oder den Großeltern − auf dem Ausgrabungsgelände versteckte Dinge suchen, die einen Bezug zu Ostern haben. In einem römischen Ofen lag beispielsweise ein gelbes Keramik-Osterei, unter einem Baum eine Osterhasenfigur. Alle gelösten Aufgaben wurden in einer Laufkarte eingetragen und für jede Aufgabe bekamen die Kinder einen Stempel mit einem Buchstaben, sodass am Ende das Lösungswort Osterei herauskam. Leider gab es für die fertig ausgefüllten Karten keine Belohnung oder die Möglichkeit einer Verlosung, was den meisten Teilnehmern nicht klar war. Dennoch hatten die Kinder und die Erwachsenen bei der ersten Osterrallye eine Menge Spaß. Ihren ersten Großeinsatz hatten die neuen Pächter des Museumscafés, Ingrid Dömötörova und ihr Lebensgefährte Martin Schwindling, die innerhalb des Freigeländes Getränke und Bratwürste angeboten und gleichzeitig das Museumscafé geöffnet hatten.