Zwei Diebstähle haben sich am Freitagnachmittag in Supermärkten in Böhl-Iggelheim und Mutterstadt ereignet. In einem Fall stahlen Unbekannte laut Polizei einen Geldbeutel aus einer Tasche, die ein 68-Jähriger für wenige Minuten unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen hatte. In einem weiteren Fall wurde ein Geldbeutel aus der Jackentasche einer 72-jährigen entwendet. Die Polizei hat Videoaufzeichnungen gesichert. Hinweise werden unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.