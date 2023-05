Zum zweiten Mal innerhalb von vierzehn Tagen hat ein 61-Jähriger aus Waldsee die Polizei auf den Plan gerufen. Am Donnerstagmittag wurde den Beamten eine auf einem Supermarktparkplatz in einem Auto sitzende Person gemeldet, die nicht ansprechbar sei. Vor Ort stellten sie fest, dass der Mann lediglich eingeschlafen war und kein medizinischer Notfall vorlag. Der 61-Jährige roch stark nach Alkohol, war aber nicht in der Lage, einen Atem-Alkoholtest zu machen. Am Fahrzeug des Mannes stellte die Polizei einen frischen Unfallschaden fest. Bereits vierzehn Tage zuvor hatte der Mann in Altrip ebenfalls unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Infolge dessen wurde ihm bereits die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.