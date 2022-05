Am Samstag gegen 22.10 Uhr haben nach Angaben der Polizei zwei Unbekannte offensichtlich versucht, im Bereich der Kantstraße im Ortsteil Dannstadt ein Fahrrad zu entwenden. Eine Zeugin sprach die beiden Männer an, woraufhin die Täter das Fahrrad vor Ort zurückließen und in Richtung Berliner Straße davonrannten. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beiden Tätern, die ungefähr 25 bis 40 Jahre alt sein sollen, machen können, sowie der Eigentümer des Mc-Kenzie-Fahrrads werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.