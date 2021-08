Von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter versucht, einen weißen Transporter, der in der Kettelerstraße in Dudenhofen stand, aufzubrechen. Laut Polizei gelangten die Täter nichts ins Fahrzeuginnere, verursachten durch den Aufbruchsversuch jedoch einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kettelerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.